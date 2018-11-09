Объединительный Собор церквей, на котором изберут предстоятеля единой поместной церкви в Украине, назначен на 22 ноября. Он пройдет в Киеве.

Об этом сообщает Telegram-канал Украинского Института анализа и менеджмента политики и друзей.

В сообщении говорится, что глава УАПЦ Макарий написал письмо патриарху Варфоломею, в котором подчеркнул, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост предстоятеля новой украинской церкви, которая создается при поддержке Константинополя. При этом он также указал, что ни один епископ из УПЦ МП, УПЦ КП и УАПЦ не обладает должным авторитетом для того, чтобы быть избранным главой автокефальной церкви на объединительном соборе, который планируется на 22 ноября в Киеве.

"В силу этого Макарий призвал Варфоломею самостоятельно определить кандидатуру кого-то из епископов Константинопольской патриархии для ее избрания главой украинской автокефальной церкви", - говорится в сообщении.

При этом в УАПЦ заявили, что переговоры с ними не ведутся и до конца ноября может пройти разве что собор Киевского патриархата, а не Объединительный Собор.

"Когда комиссия работает, то переговорщики должны совместно работать, нарабатывать устав и другие документы о том, как Церковь будет дальше жить после объединения. Но на сегодняшний день никаких предложений – ни от Киевского патриархата, ни даже от власти, если она уже затеяла весь этот процесс, то она тоже должна хотя бы быть арбитром в этом процессе, к нам еще не поступали. Я лично ничего не знаю", - сказал представитель Украинской автокефальной православной церкви епископ Афанасий Шкурупий в эфире телеканала ZIK.

"Может разве что быть собор Киевского патриархата. Но объединительный Собор – на основе чего?" - добавил он.

Ранее предстоятель УПЦ КП Филарет в конце сентября заявил, что объединительный собор может состояться в октябре и будет состоять из 41 архиерея Киевского патриархата, 12 архиереев Автокефальной церкви и 10 архиереев Московского патриархата. Позже в УПЦ КП сообщили, что не успевают провести Объединительный собор в октябре.

А предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет отметил, что дата проведения Объединительного собора православных Церквей в Украине зависит от Вселенского патриарха Варфоломея.

В УПЦ МП заявили, что считают невозможным участие в объединительном соборе.