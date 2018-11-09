Из-за туманов, которые принес в Украину антициклон, в столичном аэропорту "Киев" задерживают и отменяют рейсы. В частности, отложены рейсы во Фьюмичино (Италия), Минск (Беларусь), Шарм-эль-Шейх (Египет), а в Польшу - отменены.

Как пишет theБабель, задерживаются рейсы не только за границу, но и по Украине. Вылеты переносят на разное время - задержка вылета составляет от часа и выше. В частности, более четырех часов придется ожидать вылета пассажиром, которые едут на отдых в египетский Шарм-эль-Шейх.

Кроме того, сообщается об отмене рейсов из польского города Быдгощ и в Варшаву, а также об отмене рейса из Египта. Задерживается самолет из Берлина, Запорожья и два рейса из Одессы.

К слову, в ГосЧС Украины сообщали, что утром по Киеву и области из-за тумана видимость составляла 200−500 метров.

Ранее "Страна" писала о том, что в Сети появилось видео окутанного туманом Киева с высоты птичьего полета.

Также мы сообщали, что украинские туристы устроили драку на борту лайнера Киев - Шарм-эль-Шейх. Самолет экстренно сел в аэропорту Каира.