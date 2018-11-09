В это воскресенье, 11 ноября, исполнится 100 лет со дня окончания Первой мировой войны, которая вспыхнула на континенте в 1914 году. Почтить память погибших в этот день съедутся во Францию главы государств и видные мировые политики.

Напомним, что 11 ноября 1918 года в железнодорожном вагоне вблизи города Компьен (Франция) было подписано перемирие между Германией и странами Антанты. Это перемирие положило конец Первой мировой войне, которая продолжалась 4 года и 4 месяца и унесла с собой более 10 миллионов жизней, еще около 22 миллионов человек получили ранения.

Телеканал "Интер" подготовил документальный проект "Первая мировая. Дело Принципа", который станет частью большого воскресного эфира посвященного тем трагическим событиям, передает пресс-служба канала.

"Первая мировая. Дело Принципа" выйдет в эфир в 14:10 и расскажет о времени и человеке, выстрел которого послужил поводом к началу войны. Спусковым крючком общеевропейской трагедии стал смертельный выстрел молодого боснийского серба Гаврилы Принципа в престолонаследника Австро-Венгерской империи Франца Фердинанда, так называемое Сараевское убийство. Документалисты "Интера" откроют новые страницы давней роковой истории. Проект снимался в нескольких странах: в Австрии, Чехии, Польше, Боснии и Герцеговине.

В 15:20 "Интер" покажет двухсерийную историческую драму "Доктор Живаго" режиссера Джакомо Кампиотти с Хансом Мэтисоном, Кирой Найтли и Сэмом Нилом в главных ролях. Это экранизация всемирно известного романа Бориса Пастернака, над которым писатель работал более десяти лет. Через переплетение множества судеб показывается драматическая история любви Юрия Живаго. Действие картины начинается в царской России начала XX века и затрагивает времена революции 1917 года, Первой мировой и гражданской войн.

В 20:30 в эфире "Интера" - премьера военной драмы "Искатель воды" режиссера Рассела Кроу, который исполнил в фильме и главную роль. Эта невероятная история о любви и ценностях основана на реальных фактах жизни австралийца Джошуа Коннора, который в 1919 году отправился в Турцию, чтобы узнать о судьбе своих трех сыновей, объявленных пропавшими без вести во время Первой мировой войны. При написании сценария фильма использовалась военная литература, дневники и письма солдат.

В 23:00 на "Интере" - премьера французско-канадской драмы "До свидания там, наверху" режиссера Альбера Дюпонтеля. Кинолента снята по роману-бестселлеру "Великое мошенничество" Пьера Лемэтра и рассказывает о ветеранах Первой мировой войны, вынужденных в мирное время пойти на мошенничество, чтобы навсегда порвать с прошлым. Фильм основан на реальных случаях афер с солдатскими памятниками, происходивших во Франции в 20-х годах прошлого века.

Ранее "Страна" сообщала, что канал "Интер" снял документальный спецпроект о генерале Ватутине.