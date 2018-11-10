В субботу, 10 ноября, пройдет бой Усик - Белью, которого ждут миллионы поклонников. Боксеры выяснят, кто из них достоин звания абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе. Победитель получит сразу четыре пояса (WBC, WBA, IBF и WBO). "Страна" будет вести текстовый репортаж с 22:30. А пока в одном материале мы собрали информацию о бое: как готовится Александр Усик, что говорят соперники перед выходом на ринг и где смотреть сегодняшний поединок.

Что на кону

Награда за победу - звание абсолютного чемпиона мира в крузервейте и четыре пояса - WBC, WBA, IBF и WBO.

Говоря о заинтересованности сторон, спортивные эксперты отмечают, что для Тони Белью это. в первую очередь, возможность, одолеть абсолютного чемпиона мира и забрать четыре пояса за один бой. Об Усике британский спортсмен отзывается с уважением: "Он потрясающий боец, он лучший боец первого тяжелого дивизиона со времен Холифилда.

Для Александра Усика ощутимой является материальная сторона. Только в трех последних боях украинец стал получать гонорары, которые с натяжкой, но можно назвать средними. До этого он зарабатывал копейки. К примеру, за титульный бой с Кшиштофом Гловацки выплатили около 50 тысяч долларов, которые делились на всю команду. Когда стало известно о бое у Белью заявили, что каждый боксер получит около 2-3 миллионов за бой. Их гонорары будут зависеть и от платной трансляции в Великобритании. Чтобы получить доступ к просмотру на Sky Sports Box office, нужно заплатить 19,95 фунтов (около 740 грн). Чем больше желающих - тем выше заработок спортсменов.

Кроме того, украинский боксер сможет получить полезный опыт перед переходом в тяжелый вес, поскольку Белью относят к качественным классическим бойцам.

Чтобы подогреть интерес промоутеры выпустили яркий ролик перед боем. В нем Белью на ринге зовет своего следующего соперника, на что своим фирменным смехом откликается Усик.

На счету Усика 15 профессиональных боев и ни одного поражения. За плечами Белью 30 боев, из них 2 два поражения и одна ничья. Большинство букмекеров принимают ставки на победу Александра Усика по очкам, но не стоит забывать, что у Тони Белью есть шанс на нокаут, если он пробьет оборону соперника.

Что говорят боксеры перед боем

9 ноября взвешивание показало, что Александ Усик весит 89,81 кг, Тони Белью - 90,2 кг. После взвешивания соперники пожали друг другу руки. Белью на церемонии закрыл лицо банданой, Усик укутался в фанатский шарф "Манчестер Юнайтед".

После этого на странице украинца появилось его фото с женой, на котором он с аппетитом обедает. "После взвешивания все вкуснее", - гласит подпись под фото.

Во время дуэли взглядов 8 ноября обошлось без кровожадностей. Боксеры не стали испытывать, кто первый отведет взгляд и, по предложению украинца, просто одновременно повернулись к камерам на счет "раз-два-три".

Кроме того, они наговорили и друг другу комплименты.

"Александр, ты великолепный боксер, великолепный человек, но знай, суббота - мое время и ты проиграешь", - сказал Белью.

"Белью очень опасный парень. Ростом как я, весом как я. Очень злой. На данный момент это самый сильный мой оппонент", - сказал Усик.

Где смотреть

На крытой Manchester Arena поединок будут смотреть более 20 тысяч человек. Самые дешевые билеты по 40 фунтов раскупили в первые часы после открытия продажи, теперь их предлагают на специальных площадках перепродаж уже за 150 фунтов. Средний диапазон цен на билеты был от 40 до 800 фунтов. Кстати, бой посчитали целесообразным проводить не в Лондоне на "Уэмбли", а в Манчестере, поскольку Александр Усик не раскручен в Великобритании, к тому же он не англоговорящий.

В прямом эфире бой можно будет смотреть на канале "Интер". В 22:30 там начнется программа "Большой бокс".

Кроме того, увидеть поединок можно будет в кинотеатрах в Киеве, Одессе, Харькове, Сумах, Харькове, Чернигове, Хмельницком, Херсоне, Мариуполе, Полтаве, Одессе, Николаеве, Кривом Роге, Львове, Луцке, Запорожье, Житомире, Днепре, Каменце-Подольском. Во всех перечисленных городах сеанс начнется 10 ноября в 23:00. С начала будет показан фильм "Абсолютный чемпион", а после него - бой в прямом эфире. Стоимость просмотра зависит от кинотеатра и стартует от 100 грн.

"Страна" будет вести текстовый онлайн репортаж, который начнется в 22:30.

Как готовился Усик

На официальном канале боксера появился ролик из тренировочного лагеря. Он рассказал, что проводит спаринги и следит за питанием. В частности ограничивает себя в той еде, которая перед поединком не нужна: сладкое, соленое, то, что задерживает воду в организме. Также он много говорил о том, что силы ему дает вера.

Тренеры Усика

Ранее Александр Усик говорил, что хотел бы, чтобы его готовил Анатолий Ломаченко, который тренировал его перед боем с Муратом Гассиевым. Но 10 ноября Ломаченко не будет в углу Усика. К этому бою украинца готовил Юрий Ткаченко, который работал с Денисом Беринчиком.

Профессиональную карьеру Усик начал при наставничестве американца Джеймса Али Башира. Несколько боев он провел с Сергеем Ватаманюком. А к бою против Мурата Гассиева его готовил Ломаченко-старший, о чем его лично попросил Усик, сотрудничавший с тренером, когда был любителем. Анатолий Ломаченко - отец еще одного известного украинского боксера Василия Ломаченко. Сейчас он готовит сына и чемпиона мира WBA в легком весе к поединку против чемпиона WBO Хосе Педрасы, который состоится 8 декабря в Нью-Йорке.

Спортивные эксперты отмечают, что Александр Усик привнес в мировой бокс свободный стиль, и что он поражает своими неземными комбинациями и плавными передвижением по рингу.