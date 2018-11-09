В Киеве обнародованы тарифы за отопление на октябрь 2018 года. Эти данные опубликованы на сайте Киевтеплоэнерго. В частности, централизованое отопление для жильцов домов со счетчикам будет стоить 1354,78 гривен за 1 Гкал с ПДВ.

Для жильцов без счетчиков цена зависит от площади отапливаемого помещения - 31,52 гривен за один квадратный метр в месяц.

Отмечается, что тарифы утверждены распоряжением КГГА "Об установлении тарифов на тепловую энергию, производство тепловой энергии, транспортировка тепловой энергии, поставки тепловой энергии, услуги по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды коммунальному предприятию исполнительного органа Киеврады (КГГА) Киевтеплоэнерго".

Напомним, с 1 ноября цены на газ для населения вырастут на 23,5%. По предварительным рассчетам, в результате подорожания газа тарифы на горячую воду и теплоснабжение могут вырасти примерно на 16%.

Ранее "Страна" писала о том, как на самом деле вырастут тарифы на отопление в разных городах Украины.

Также мы сообщали, что на левом берегу Киева повысили тарифы на отопление и горячую воду.