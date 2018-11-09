В Сети началось голосование по выбору названия скоростного экспресса, который вскоре начнет курсировать между Центральным ж\д вокзалом Киева и Международным аэропортом "Борисполь".

"На электронный адрес и в Facebook мы получили более 400 вариантов названия для экспресса. Благодарим всех, кто откликнулся и проявил инициативу.

Сейчас менеджментом "Укрзализныци" отобрано 8 вариантов, которые выставляем на публичное голосование", - сообщили в пресс-службе "УЗ".

На ваш выбор следующие названия:

  • UZ Air
  • Kyiv Boryspil Express
  • UZ Express
  • Січ
  • Sky Express
  • Чумак
  • Аэрошатл
  • Либідь

Опрос продлится по 11 ноября включительно. Принять участие в голосовании можно по ссылке.

Скриншот: facebook.com/JSCUkrzaliznytsia

Как сообщала "Страна", в "Борисполе" задержали боевика, воевавшего на стороне ЛДНР.  Его задержали во время пограничного оформления, когда он прилетел в Киев из Беларуси.

Напомним, что во Львовской области поезд сбил 17-летнего парня, ему ампутировали обе ноги

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