"Січ", "Чумак" и "Либідь". Открыто голосование по выбору названия для экспресса в "Борисполь"
В Сети началось голосование по выбору названия скоростного экспресса, который вскоре начнет курсировать между Центральным ж\д вокзалом Киева и Международным аэропортом "Борисполь".
"На электронный адрес и в Facebook мы получили более 400 вариантов названия для экспресса. Благодарим всех, кто откликнулся и проявил инициативу.
Сейчас менеджментом "Укрзализныци" отобрано 8 вариантов, которые выставляем на публичное голосование", - сообщили в пресс-службе "УЗ".
На ваш выбор следующие названия:
- UZ Air
- Kyiv Boryspil Express
- UZ Express
- Січ
- Sky Express
- Чумак
- Аэрошатл
- Либідь
Опрос продлится по 11 ноября включительно. Принять участие в голосовании можно по ссылке.
Скриншот: facebook.com/JSCUkrzaliznytsia
Как сообщала "Страна", в "Борисполе" задержали боевика, воевавшего на стороне ЛДНР. Его задержали во время пограничного оформления, когда он прилетел в Киев из Беларуси.
Напомним, что во Львовской области поезд сбил 17-летнего парня, ему ампутировали обе ноги.