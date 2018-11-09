Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко сегодня утром стал жертвой вора, когда ехал на работу в столичном метро. Добычей злоумышленника оказались бутерброды сотрудника прокуратуры. Об этом он сам рассказал на своей странице в Facebook.

При этом Андрей Лысенко добавил, что он не в обиде на вора и предположил, что может быть его бутерброды спасли кому-то жизнь.

Фото: facebook.com/ Андрій Лисенко

Ироничный пост за короткое время собрал сотни лайков и комментариев. Пользователи соцсети предположили, что, вероятно, бутерброды были с икрой. Однако выяснилось, что добыча вор была гораздо скромнее - самый обычный батон с сыром и колбасой.

В комментариях развернулось бурное обсуждение - от мотивов злоумышленника до воспоминаний, что и когда у пользователей воровали в метрополитенене.

Позже стало известно, что голодать Андрею Лысенко сегодня не придется. После своего поста в соцсети он получил несколько предложений пообедать.

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