В выходные 10-11 ноября в Украине в дневное время все еще ожидается плюсовая температура, но с пронизывающим ветром и туманами. Ночью уже возможны заморозки до - 4 мороза, но осадков не предвидится. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Днем в субботу, 10 ноября, ожидается +6...+12, на Западе и Юге +8...+14, на северо-востоке +3...+7 градусов тепла.

В воскресенье, 11 ноября, +3...+7, на Западе и Юге +7...+13 градусов. Также ожидается сильный ветер, стоит кутаться плотнее.

В Киеве 10-11 ноября прогнозируется без осадков. Ночью уже заморозки 0...-3 градуса. Днем в субботу около +9 градусов, в воскресенье +7 тепла и сильный ветер. Также синоптик анонсировала "красивенные туманы" в столице Украины на выходных.



"Поэтому лучше нагуляться в лесу и наработаться на даче в субботу. А в воскресенье что-то хорошее посмотреть или почитать в доме)", - посоветовала синоптик.

Скриншот: facebook.com/Наталка Діденко

Как сообщала "Страна", синоптик пригрозила украинцам штормовым ветром, морозами и снегом на следующей неделе (12-18 ноября).

Напомним, что Супрун объяснила украинцам, как победить осеннюю хандру.