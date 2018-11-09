Полиция проверяет информацию о заминировании здания Харьковского городского совета, которая поступила правоохранителям в пятницу, 9 ноября. Об этом сообщается на сайте ГУНП в Харьковской области.

В сообщении уточняется, что информация о том, что в здании на улице Квитки-Основьяненко, 7, заложена взрывчатка, поступила в правоохранителям около 10:06.

"На место происшествия для проверки информации выехала следственно-оперативная группа, кинологическая служба и взрывотехники. Проводится осмотр помещений и эвакуация людей", - сообщают правоохранители.

Информация внесена в журнал единого учета правонарушений.

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