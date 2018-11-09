Сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович подписали соглашение об объединении оппозиции и создании "Оппозиционной платформы-За жизнь".

Это произошло сегодня в стенах Верховной Рады, после чего политики дали короткий брифинг.

"Сегодня очень плохая новость для действующей власти. Она, стремясь удержаться, поссорилась со всеми внутри страны, со всеми соседями. Но мы приглашаем все оппозиционные силы в наше объединение, чтобы установить мир, порядок, остановить войну и сделать жизнь наших граждан счастливой. Это наше решение, и мы считаем, что делаем правильно", - сказал сопредседатель фракции ОБ Юрий Бойко.

"Мы создаем платформу для оппозиционных сил, которые должны объединиться, чтобы остановить вакханалию этой власти. Есть три пункта, на основании которых мы приглашаем к нам. Первое - установление безусловного мира. Второе - прекращение эмономического геноцида. Третье - создание независимой нейтральной страны", - заявил Вадим Рабинович.

Отвечая на вопрос журналистов, Юрий Бойко подтвердил, что стороны договорились о совместном участии в парламентских выборах, а также о выдвижении единого кандидата на выборы президенты. "С единым кандидатам определимся в ближайшее время, это пока предмет дискуссий", - сказал Бойко.

Как говорится в официальном сообщении, представители двух партий достигли согласия определить единого кандидата до конца ноября 2018 года. Также есть договоренность о совместном участии в парламентских выборах и в местных выборах.

О готовности к консолидации сил "Оппозиционный блок" и "За життя" заявили 12 сентября. Их объединение и выдвижение единого кандидата - одна из главных интриг выборов, которая может помешать действующему президенту выйти во второй тур. Кандидаты политсил - Юрий Бойко и Вадим Рабинович, получают на двоих более 15 процентов и, в случае выставления единого кандидата, он имеет все шансы выйти во второй тур выборов.

Социологи отмечают, что если единым кандидатом станет Юрий Бойко, за него проголосовали бы 14% респондентов, за Тимошенко - 15,5%. Другие кандидаты, в том числе действующий президент Порошенко, набрали бы меньше 10%.

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