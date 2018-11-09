Украина получила 0,4 балла в таблице коэффициентов УЕФА после очередных матчей украинских команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Очки заработало только "Динамо", обыгравшее в Киеве французский "Ренн".

По результатам матчей Бельгия получила + 0,6 балла в таблицу, поэтому Украина остались на девятой позиции. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

Седьмая, восьмая, и девятая позиция в таблице коэффициентов УЕФА предоставляет одинаковые права на участие для стран в обоих еврокубках (Лига чемпионов и Лига Европы).

Две команды от страны (7-9 места в таблице коэф. УЕФА) участвуют в Лиге чемпионов (одна начинает напрямую с группового раунда, одна с третьего квалификационного раунда)

Три - в Лиге Европы (одна стартует сразу в групповом раунде, одна - в третьем квалификационном и еще одна - во втором квалификационном раундах).

Десятая позиция в рейтинге УЕФА теряет определенные привилегии (вторая команда от страны начинает со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов).

Одиннадцатое место не позволяет ассоциации автоматически делегировать свой клуб в групповой этап Лиги чемпионов.

В целом "Динамо" теперь уже заработало восемь очков, "Шахтер" - шесть (четыре из них - бонусы за участие в групповом этапе Лиги чемпионов), "Ворскла" получила два пункта, "Заря" и "Мариуполь" - по полтора (в сумме - 19).

Эта таблица формирует представительство на еврокубковый сезон 2020/2021.

Фото: ffu.ua

"Страна" подготовила сводки по результатам матчей, расписанию и положению команд после четвертого тура Лиги Европы и Лиги Чемпионов.

Отметим, что лучшим игроком 14-го тура в УПЛ признали нападающего Карпат.