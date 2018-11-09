Новая таблица коэффициентов УЕФА. Украина идет на девятом месте, Бельгия увеличила отрыв
Украина получила 0,4 балла в таблице коэффициентов УЕФА после очередных матчей украинских команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Очки заработало только "Динамо", обыгравшее в Киеве французский "Ренн".
По результатам матчей Бельгия получила + 0,6 балла в таблицу, поэтому Украина остались на девятой позиции. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.
Седьмая, восьмая, и девятая позиция в таблице коэффициентов УЕФА предоставляет одинаковые права на участие для стран в обоих еврокубках (Лига чемпионов и Лига Европы).
- Две команды от страны (7-9 места в таблице коэф. УЕФА) участвуют в Лиге чемпионов (одна начинает напрямую с группового раунда, одна с третьего квалификационного раунда)
- Три - в Лиге Европы (одна стартует сразу в групповом раунде, одна - в третьем квалификационном и еще одна - во втором квалификационном раундах).
Десятая позиция в рейтинге УЕФА теряет определенные привилегии (вторая команда от страны начинает со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов).
Одиннадцатое место не позволяет ассоциации автоматически делегировать свой клуб в групповой этап Лиги чемпионов.
В целом "Динамо" теперь уже заработало восемь очков, "Шахтер" - шесть (четыре из них - бонусы за участие в групповом этапе Лиги чемпионов), "Ворскла" получила два пункта, "Заря" и "Мариуполь" - по полтора (в сумме - 19).
Эта таблица формирует представительство на еврокубковый сезон 2020/2021.
Фото: ffu.ua
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