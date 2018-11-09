Осужденный в России Олег Сенцов, после выхода из тюремной голодовки, дистанционно руководит постановкой пьесы в Киеве. Также он готовит к изданию книгу.

Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко, передает ТАСС.

"Олег Сенцов сейчас дистанционно руководит постановкой своей пьесы "Номера", премьера должна пройти в декабре в Киеве". "Это - пьеса-антиутопия, где сатирически отражены отношения между людьми", - пояснил Максименко.

Сенцов планирует написать книгу и направить в издательство для публикации сборник рассказов о своем детстве на пяти языках. "Первый пилотный экземпляр книги с автографом он планирует подарить руководству ИК-8 (где он отбывает наказание), потому что считает, что к нему относятся как подобает, не нарушают его прав, претензий к руководству колонии у него нет", - добавил Максименко.

В колонии Сенцов перечитывает "Войну и мир" Льва Толстого и изучает английский язык, готовясь к будущему освобождению. У него российское и украинское гражданство, также он является почетным гражданином Парижа.

"Что касается его здоровья, то со здоровьем (после длительной голодовки) у него все отлично. Он полон сил и творческих планов", - заметил замдиректора ФСИН.

Как сообщала "Страна", российский омбудсмен Москалькова заявила, что Сенцов принимает пищу и не жалуется.

Отметим, что премию имени Сахарова в Европарламенте получит сестра Олега Сенцова. Деньги передадут детям.