Санкции Евросоюза в отношении России, введенные за агрессию против Украины, скорее всего, будут продлены в конце 2018 года. Такое заявление сделал посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в интервью "Интерфаксу" .

"На мой взгляд, на сегодняшний день у обеих сторон конфликта - и у Украины, и у России - не хватает политической воли для выполнения Минских соглашений, в частности договоренностей от февраля 2015 года", - рассказал посол.

По его мнению, обе стороны нарушают "дух и букву этих соглашений".

"В данной ситуации я полагаю, что в конце этого года санкции в отношении России будут продлены", - отметил Эдерер.

Вместе с тем, говоря о возможности восстановления отношений между Европейским Союзом и Россией в целом, он отметил негативное развитие ситуации вокруг конфликта в Украине, которое дополняется "другими недавними инцидентами".

"Все эти случаи не способствуют восстановлению отношений ЕС и России до нормального уровня", - подчеркнул посол.

Эдерер добавил, что осложняет возможность восстановления отношений между Евросоюзом и Россией попытка убийства Сергея Скрипаля отравляющим веществом, а также попытка кибератаки на офис ОЗХО в Гааге.

Напомним, в четверг США расширили список санкций против России и допорлнили его фамилиями троих физических лиц, среди которых экс-сбушник. Также под санкции попали 9 крымских предприятий.

Также мы сообщали, что в МИД Германии предупредили, что не станут поддерживать санкции США против Ирана.