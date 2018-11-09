С января по октябрь 2018 года дефицит госбюджета Украины составил 4,8 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Дефицит общего фонда госбюджета составил 10,5 млрд гривен при установленном на год предельном уровне в 57,4 млрд гривен.

Доходы общего фонда госбюджета за январь-октябрь составили 673,2 млрд гривен, что на 105,1 млрд гривен (18,5%) больше, чем в 2017-м.

За январь-октябрь доходы госбюджета выросли на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составили 747,4 млрд гривен, или 99,7% бюджетной росписи на этот период.

Основными причинами недовыполнения поступлений (2,4 млрд гривен) являются:

недополучение дивидендов, начисленных на акции – 9,7 млрд гривен,

акцизного налога - 6 млрд гривен,

средств, перечисляемых НБУ, - 5,9 млрд гривен,

поступлений от продажи конфиската - 4,5 млрд гривен,

НДС с ввезенных товаров – 0,7 млрд гривен,

рентной платы за пользование недрами – 3,2 млрд гривен

ввозной пошлины – 1,2 млрд гривен

Перевыполнены доходы по следующим категориям:

собственных поступлений на 14,2 млрд гривен,

налога на прибыль предприятий - на 13,1 млрд гривен,

НДС с произведенных товаров с учетом возмещения - на 0,4 млрд гривен

налога и сбора с доходов физических лиц - на 1 млрд гривен.

Как сообщала "Страна", "Нафтогаз" получил право отключать украинцев от тепла зимой. С декабря на 16% вырастут тарифы на тепло и горячую воду. Ожидается увеличения заявок на субсидии.

"Страна" разбиралась, когда начнется новый мировой кризис и как он ударит по Украине. Октябрьский обвал спровоцировал последний отчет МВФ.

Напомним, что дефицит текущего счета Украины достиг $3,9 миллиарда.