В пятницу, 9 ноября, в парламентском печатном издании "Голос Украины" официально опубликовали закон о передаче Андреевской церкви в Киеве в пользование Константинопольскому Патриархату (Фанару). Документ № 2598-VIII вступит в силу 10 ноября. Об этом сообщает 112 Украина.

Андреевскую церковь передадут в безвозмездное постоянное пользование Константинопольскому Патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий - с условием, что его представители будут соблюдать законодательство об охране культурного наследия.

При этом передача здания в пользование влечет исключение его из перечня недвижимых объектов культурного наследия заповедника "София Киевская". Само строение останется в государственной собственности.

"Страна" разбиралась, что именно и зачем подписали Порошенко с предстоятелем Константинопольского патриархата Варфоломеем.

Отметим, что в Оппозиционном блоке назвали передачу Андреевской церкви взяткой Варфоломею.