Умерла украинская журналистка Инна Жмуд. Она работала выпускающим редактором программы "Факты" на телеканале ICTV.

Смерть наступила 8 ноября. Ей было 35 лет. Об этом сообщили ее коллеги в Facebook.

В 2017 году у нее диагностировали редкий вид рака, лечение которого в Украине не проводится. Был организован сбор средств на лечение за границей. В Украине ей сделали две операции, а Германии она прошла несколько курсов химиотерапии.

Свой последний пост в Facebook Инна Жмуд написала 6 ноября: "Сегодня я поняла одну вещь. Иногда лучше чего-то просто не знать. Чтобы не накручивать себя. Чтобы не реветь. Чтобы не думать о плохом. Просто не знать. Потому что это так тяжело... И так. Ты - сильная, мужественная, бла-бла... но...".

Видео: facebook.com/irina.romaliyskaya

Как сообщала "Страна", в Германии судят медбрата, который от скуки убил больше сотни пациентов. Его поймали с поличным летом 2005 года в клинике Делменхорста. Но до тех пор, пока не раскрылись все масштабы серии убийств, прошли годы.

Отметим, что в Украине второй месяц подряд нападают в основном на женщин-журналистов.