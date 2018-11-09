В Манчестере состоялась пресс-конференция перед предстоящим боксерским поединком между украинцем Александром Усиком с британцем Тони Белью. Об этом сообщается на странице Ломаченко & Усик в соцсети.

Оба боксера вышли к журналистам с частично закрытыми лицами. Украинец Усик держал в руках все его пояса. После непродолжителой дуэли взглядов боксеры на счет "три" одновременно повернулись к зрителям, после чего они отвечали на вопросы.

По словам Белью, у него были куда более легкие варианты продолжения карьеры.

"Это точно не вопрос денег. Если бы я хотел биться за деньги, то выбрал бы намного более простые варианты. Это самый большой вызов в моей жизни. Когда я боксировал в крузервейте, я был лучшим крузером в мире. Сейчас я хочу выиграть и снова стать чемпионом мира. Александр, ты великолепный боксер, великолепный человек, но знай, суббота - мое время и ты проиграешь", - сказал Беллью.

В свою очередь Александр Усик назвал Белью "опасным парнем" и самым сильным своим оппонентом.

"Я очень вдохновлен, мне очень нравится атмосфера, которая происходит в Англии, в Манчестере. Я когда-то мог мечтать о том, чтобы просто побывать в Англии, даже не о том, чтобы боксировать. А в субботу я здесь буду боксировать. Я такой довольный, как маленький ребенок, который получил "киндер-сюрприз". Белью очень опасный парень. Ростом как я, весом как я. Очень злой. На данный момент это самый сильный мой оппонент. Я со своей стороны буду боксировать – делать то, что я люблю. Самое главное, что и со стороны Тони, и с моей стороны есть желание проявить себя. Так что получится невероятно красивый поединок", - заявил Усик.

Напомним, бой Беллью - Усик состоится 10 ноября.

Ранее "Страна" писала о том, что на бое между Усиком и Белью будет аншлаг. Продано 95% билетов.