Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила визит в Россию из-за подозрения австрийского полковника в шпионаже на Москву. Об этом сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц, пишет ТАСС.

Канцлер также добавил, что Австрия подозревает отставного полковника австрийской армии в шпионаже на российскую разведку, и этот случай не поможет улучшить отношения с Россией. "Мы должны вас проинформировать, что Австрия подозревает отставного полковника австрийского бундесхеера (армия Австрии - Прим. Ред.) в работе на российскую разведку, он на протяжении многих лет поддерживал их работу. Этот процесс, по нашей информации, мог начаться в 1990-х годах и продолжался до 2018 года. Это означает, что мы столкнулись со случаем шпионажа. Министр обороны поэтому подключил органы юстиции", - заявил Курц и добавил, что если подозрения в адрес офицера подтвердятся, то это повлечет за собой его уголовное наказание.

"В наших отношениях с Россией это, конечно, означает, что если это подозрение подтвердится, то такие случаи, не важно происходят они в Нидерландах или Австрии, не улучшат отношения между Россией и Евросоюзом. Российский шпионаж в Европе неприемлем, он подлежит осуждению", - подчеркнул австрийский канцлер. Кроме того, канцлер заявил, что Австрия обсудит с партнерами по ЕС возможные действия по отношению к РФ из-за шпионажа.

Ранее "Страна" сообщала, что глава МИД Австрии выступила против снятия санкций с России.

Также мы писали о том, что вице-канцлер Австрии назвал Путина "очень сердечным человеком", а критику его свадебного визита - абсурдной.



