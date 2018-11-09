В ночь на пятницу, 9 ноября, около 02:49 у берегов острова Ян Майен (Норвегия) произошло сильнейшее в истории страны землетрясение. Эпицентр находился на расстоянии 125 км от острова. Об этом сообщает норвежское издание Aftenposten.

На острове в это время находились 18 человек - работники метеорологической службы и военнослужащие вооруженных сил. Никто из людей не пострадал, хотя они и говорят, что после того как их разбудило землетрясение, они находились в шоковом состоянии.

Землетрясение имело магнитуду 6,8 и является самым сильным из зафиксированных в Норвегии. Предыдущее сильнейшее землетрясение также произошло в районе острова Ян Майен в 2012 году и имело магнитуду 6,6 - тогда также никто не пострадал.

Как сообщала "Страна", у берегов Норвегии танкер столкнулся с фрегатом, семеро раненых. Из-за корабельной аварии закрылся крупный экспортный терминал по приему североморской нефти, который принадлежит компании Equinor.

Отметим, что в Греции за полчаса случилось три землетрясения.