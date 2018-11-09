Генпрокуратура не проводила люстрационную проверку директора Государственного бюро расследований Романа Трубы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Окружного административного суда Киева, передают Украинские новости.

"Сегодня, 9 ноября, Окружным административным судом города Киева было завершено рассмотрение дела №826 / 14960/18 по иску (депутата Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко") Юрия Македона к Генеральной прокуратуре Украины и Министерству юстиции Украины о признании противоправной бездеятельности ответчиков в непроведении должным образом проверки распространения требований Закона Украины "Об очищении власти" на директора Государственного бюро расследований Романа Трубу", - сказано в нем.

По результатам рассмотрения указанного дела, судом было принято решение о частичном удовлетворении исковых требований путем признания противоправной бездеятельности Генпрокуратуры, которая заключается в непроведении должным образом люстрационной проверки Трубы, а также в необращении в Министерство юстиции о включении его в Единый государственный реестр люстрированных лиц.

Напомним, в феврале Администрация Президента заявила, что Труба прошел люстрационную проверку.

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