Сегодня, 8 ноября, Национальный совет по телевидению и радиовещанию выдал Обществу с ограниченной ответственностью (ООО) "Канжут" (владельцу торговой марки ТВ1) лицензию на кабельное вещание с логотипом ТВі, чем создал прецедент, когда в Украине будут существовать 2 телеканала с одинаковым названием.

Об этом сообщил веб-сайт "Детектор медиа".

Как сообщила член Нацсовета Ульяна Фещук, она не видит в этом проблемы. Поскольку логотипы обеих компаний графически разные. К тому же, по ее словам, значение имеет и то, что это внеконкурсное получения лицензии, заявка была подана в Нацсовет еще в апреле 2018 года и у регулятора нет никаких оснований для отказа.

На вопрос "Детектора медиа", выдаст ли Нацсовет лицензию любой компании, которая захочет вещать в маленьком городе и зарегистрирует торговую марку, подобную других телевизионных брендов, госпожа Фещук ответила: "Откровенно говоря, по закону, да. Но, конечно, для нас важно, как выглядят марки. У зрителя должна быть возможность различать эти компании".

Название канала и логотип вызвали дискуссию на заседании регулятора.

"Вещание с таким же названием ведем мы. Они - владельцы торговой марки ТВ1 и это попытка рейдерского захвата и влияния на наш телеканал", - заявил генеральный продюсер TVi Дмитрий Носиков и пообещал обратиться в правоохранительные органы по поводу этой ситуации.

В то же время член Нацсовета Ульяна Фещук отметила, что оснований отказать в выдаче лицензии регулятор нет.

Как сообщали СМИ, ООО "Канжут" по реестру принадлежит Татьяне Горбаченко, директором является Юлия Ивахненко. Обе – юристы юридической компании "Юримекс", управляющий партнер которой Юрий Крайняк – консультант депутата Верховной Рады Украины Николая Княжицкого (фракция "Народный фронт").

Ранее представители TVi заявили о попытке рейдерства телеканала со стороны владельцев торговой марки.

"Мы знаем о попытке захватить TVi через Нацсовет, это, видимо, не последняя попытка, и мы к этому готовы. Сейчас готовим документы в правоохранительные органы. Здесь явные попытки мошенничества", - сообщили в TVi.

Неофициально на телеканале говорят, что за этой атакой стоит Николай Княжицкий, который в прошлом был руководителем TVi.

Как мы уже сообщали, сейчас команда Дмитрия Носикова работает над перезапуском TVi. В СМИ его связывают с соратником президента Игорем Кононенко и близким к нему угольным магнатом Виталием Кропачевым. Сам Носиков это отрицает.

Ранее "Страна" писала о том, что Нацсовет вынес предупреждение "Громадське ТВ" из-за эфира в День памяти.

Также мы сообщали, что в Нацсовете уличили некоторые радиостанции в саботаже языковых квот.