В пятницу, 9 ноября в Верховной Раде Украины с 10:00 до 11.00 пройдет Час вопросов к правительству. Об этом говорится в плане работы парламента, который опубликован на официальном сайте.

Также уточняется, что полчаса с 11:00 до 11:30 будут отведены на зачитывание депутатских запросов. После этого нардепы уделят внимание законопроекту о повышении спортивного мастерства молодежи и проекту постановления парламента об именных стипендиях Верховной Рады для талантливых молодых ученых.

Ранее "Страна" писала о том, что Верховная Рада ратифицировала соглашение с Евросоюзом о получении 1 млрд евро в кредит.

Также мы сообщали, что Рада одобрила повышение цен на табак и посылки.