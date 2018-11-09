В США неизвестные аферисты названивают от имени посольства Украины ряду американских политиков и чиновников. О провокациях сообщил наш посол в Америке Валерий Чалый в Facebook.

"Должен сообщить друзьям о продолжении системного применения элементов информационной войны против Украины на территории Соединенных Штатов. Есть за последнюю неделю дополнительные факты атак на Посольство Украины в США. Опять несколько попыток мошеннических действий в различных штатах США. Зафиксировали попытки выйти на губернаторов для организации провокаций (оперативно нами остановлены).

Активность переместилась даже на уровень больших и маленьких городов. Злоумышленники пользуются присущей американцам доверчивостью. Последний пример: провалившаяся попытка выйти на мэра Сан-Франциско (профессионально разоблачена) и разговор с мэром Севастополя (Калифорния) фейкового посла Украины, который, к сожалению, все-таки состоялся.

Кому-то, видимо, недостаточно включить посла Украины в США в российские санкционные списки. Очевидно, есть желание усложнить нам работу.

Теперь послание нашим недругам понятном им языке: "Мы понимаем ваши цели и масштабы задействованных ресурсов. Знаем, что вы не собираетесь прекращать эту системную атаку. Поэтому ещё активнее будем работать в США, защищая национальные интересы нашей страны и укрепляя стратегическое партнерство Украины и США", - написал посол.

Фото: facebook.com

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