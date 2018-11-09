Стали известны подробности обыска, который СБУ проводит у лидеров общественной организации "Братья" Александра Сухарского и Александра Негоды. Около 07:00 -07:20 утра в квартиру Негоды, где находились его жена и двое несовершеннолетних детей, вошли представители СБУ и "непонятные люди в форме" и заблокировали жилье.

Об этом "Стране" рассказал друг Негоды, Юрий.

"Как только мы об этом узнали, друзья и родные Александра поехали к его дому, но попасть в квартиру не смогли - нас туда не пустили. Я вызвал адвоката, тот приехал и после переговоров его пустили в квартиру", - рассказал Юрий. По его словам, силовики пришли на квартиру и к Александру Сухарскому в этом же доме, но на другом этаже.

Сейчас друзья и родные продолжают дежурить возле дома лидеров "Братьев". По словам Юрия, возле дома стоят два "буса" с силовиками - обыскивать общественников приехали не менее 20 человек в форме.

"Братья" - это некоммерческая общественно-политическая организация, основанная в 2016 году. Ее члены отметились акциями по защите Вечного огня в Киеве, акцией в честь 75-летия освобождения Киева от фашистов и участием в других мероприятиях.

Ранее "Страна" сообщала, что Елену Бережную после обысков СБУ транспортировали в больницу на носилках.

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