В Киеве на Русановке неизвестные напали на мужчину после того, как он поставил свой автомобиль на стоянку и возвращался домой. Неизвестные открыли стрельбу по нему. Инцидент произошел вечером в четверг, 8 ноября на улице Энтузиастов, 47. Об этом сообщает "Информатор".

По словам сторожа стоянки, мужчина как обычно поставил свой автомобиль и пошел домой. Спустя несколько минут он вернулся весь в крови и попросил вызвать ему "скорую" и полицию. Также пострадавший добавил, что в него стреляли. По предварительным данным, к нему подошли несколько неизвестных и начали его избивать. Затем пострадавшего забрызгали газом из баллончика и несколько раз выстрелили в него. Мужчина получил два ранения.

На место прибыла полиция и медики. Врачи оказали первую помощь пострадавшему мужчине и госпитализировали в больницу.

После покушения нападавшие скрылись в неизвестном направлении. Что стало причиной такого инцидента - неизвестно. На месте работали медики, патрульные и следственно-оперативная группа.

Фото: kiev.informator.ua

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