Под Киевом ночью загорелась заправка, реки огненного дизтоплива вытекли на дорогу. Фото. Видео
Под Киевом в Белогородке, 8 ноября, произошел пожар на автомобильной заправке, горящее топливо потекло на трассу. Об этом пишет Информатор.
Вызов на линию 101 поступил около 23:00. По предварительной информации, пожар начался с цистерны для хранения дизельного топлива. После возгорания топливо начало вытекать на улицу и проезжую часть: емкость была пластиковой и она расплавилась от температуры.
Фото: kiev.informator.ua
Пожарным оперативно удалось локализовать и ликвидировать горящее топливо. Но на время работы спасателей полицейские перекрывали проезжую часть. К счастью, обошлось без пострадавших. Что стало причиной возгорания - установит следствие.
Фото: kiev.informator.ua
Видео: youtube.com
Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом на Житомиркой трассе взорвалась АЗС из-за рассеянного водителя.
Также мы писали о том, что стала известна причина взрыва газа и гибели человека на АЗС под Киевом.