Под Киевом в Белогородке, 8 ноября, произошел пожар на автомобильной заправке, горящее топливо потекло на трассу. Об этом пишет Информатор.

Вызов на линию 101 поступил около 23:00. По предварительной информации, пожар начался с цистерны для хранения дизельного топлива. После возгорания топливо начало вытекать на улицу и проезжую часть: емкость была пластиковой и она расплавилась от температуры.

Фото: kiev.informator.ua

Пожарным оперативно удалось локализовать и ликвидировать горящее топливо. Но на время работы спасателей полицейские перекрывали проезжую часть. К счастью, обошлось без пострадавших. Что стало причиной возгорания - установит следствие.

Фото: kiev.informator.ua

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом на Житомиркой трассе взорвалась АЗС из-за рассеянного водителя.

Также мы писали о том, что стала известна причина взрыва газа и гибели человека на АЗС под Киевом.