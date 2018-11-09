Сегодня, 8 ноября, СБУ проводит обыск у лидеров общественной организации "Братья" Александра Сухарского и Александра Негоды. Об этом говорится на странице организации в соцсети.

"Вот такое бывает, когда сходишь к памятнику Ватутину", - прокомментировал опубликованное видео автор поста Евгений Пархоменко.

Известно, что "Братья" - это некоммерческая общественно-политическая организация, основанная в 2016 году. Ее члены отметились акциями по защите Вечного огня в Киеве, акцией в честь 75-летия освобождения Киева от фашистов и участием в других мероприятиях.

Ранее "Страна" писала о том, что после обыска у Бережной подозреваемую госпитализировали, а понятых под охраной увезли сотрудники СБУ.

Также мы сообщали, что СБУ по делу Елены Бережной проводит обыски у Ирэны Кильчицкой и у Василия Волги.