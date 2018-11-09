В США завершились промежуточные выборы в Конгресс и выборы 38 губернаторов. И во Флориде разразился громкий скандал. Губернатор штата, член Республикансокй партии Рик Скотт заявил, что демократы могли организовать вбросы на выборах в округах Броуард и Палм Бич. Об этом передает CNN.

По запросу Скотта было подано два иска по результатам выборов к избирательным комиссиям обоих округов. Он подчеркнул, что руководители комиссий, Бренда Снайпс и Сьюзан Бутчер, не могут разобраться в том, сколько бюллетеней для голосования находится у них на руках.

"Сегодня вечером я попрошу департамент правопорядка Флориды заняться расследованием этой ситуации, и я готов рассмотреть все законные варианты, которые нам доступны", - сказал Скотт.

В ходе своего выступления сам Скотт не предоставил доказательств своих слов о вбросах. Хотя президент Трамп уже поддержал его и заявил. что не сомневается в победе своего однопартийца.

Ранее "Страна" сообщала, что после потери большинства в Палате представителей Трамп поздравил демократов с победой.