В Украине второй месяц подряд основными жертвами насилия становятся женщины-журналисты. Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко в Facebook.

Он отмечает, что по данным мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", с начала года в Украине произошел 71 случай проявления физической агрессии в отношении сотрудников СМИ. "В октябре силу к работникам СМИ применяли в Киеве - сразу 3 инцидента, также произошло по одному случаю в области и в Хмельницком. Как и в сентябре, жертвами насилия в основном были женщины-журналистки, которые в октябре пострадали в четырех из пяти случаев", - отмечает Томиленко.

Итак, случаи нападения на журналистов в октябре:

Лариса Светловская, региональный корреспондент телеканала "Интер", член НСЖУ, г. Хмельницкий. 2 октября неизвестный мужчина с ножом препятствовал работе журналистке, которая снимала сюжет. Александр Мамай, съемочная группа телеканала ZIK, г. Киев. 4 октября журналисты, находясь в командировке в г. Дружковка Донецкой обл., пострадали от действий городского головы, который во время съемки сюжета пытался вырвать камеру из рук оператора. Анастасия Пшеничная, журналистка телеканала NewsOne, г. Киев. 10 октября в Киеве во время акции под Министерством внутренних дел агрессивно настроенные мужчины облили ее неизвестным белым веществом (клей или кефир). Виктория Доскич, корреспондент телеканала ZIK, г. Киев. 22 октября съемочную группу, которая проводила съемки с использованием дрона вблизи ГП "Сторонибабский спиртзавод" во Львовской области заблокировали неизвестные, требуя показать видео. Юлия Янишевская, журналист программы "ВИП Расследование" (выходит на телеканале "ПравдаТУТ Львов"), г. Львов. 23 октября сельский голова села Гребенов препятствовал работе съемочной группы, которая пыталась взять у него комментарий. В частности, вырвал микрофон у журналистки проекта Юлии Янишевской.

Также НСЖУ зафиксировала 2 новых случая нападения на работников СМИ в сентябре:

Оксана Ковальчук, журналист Центра журналистских расследований "Сила правды", г. Луцк. 26 сентября на территории заказника общегосударственного значения "Воротнив" Волынской области во время съемки заместитель начальника Волынского областного управления лесного и охотничьего хозяйства набросился на Оксану Ковальчук, пытаясь вырвать камеру. Андрей Лактионов, главный редактор газеты "Плюс Патриот Плюс", Житомир. 28 сентября в Житомире защитников блогера Василия Муравицкого - адвоката Андрея Гожого и местного журналиста Андрея Лактионова - госпитализировали после стычки с представителями организации С14 в зале Королевского районного суда города.

"Ненаказанные преступления порождают новую волну агрессии и насилия, а политики и ответственные лица в правоохранительных структурах вместо однозначной защиты журналистов, начинают дискуссии про "плохую журналистику", которая сама провоцирует нападения", - отмечает Сергей Томиленко.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что глава НСЖУ на конференции в Афинах рассказал о нападениях на журналистов и активистов.

Также мы писали о том, что украинские журналисты приняли резолюцию с требованием наказать виновных в нападениях на СМИ.