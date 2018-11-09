В Украине второй месяц подряд основными жертвами насилия становятся женщины-журналисты. Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко в Facebook.
Он отмечает, что по данным мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", с начала года в Украине произошел 71 случай проявления физической агрессии в отношении сотрудников СМИ. "В октябре силу к работникам СМИ применяли в Киеве - сразу 3 инцидента, также произошло по одному случаю в области и в Хмельницком. Как и в сентябре, жертвами насилия в основном были женщины-журналистки, которые в октябре пострадали в четырех из пяти случаев", - отмечает Томиленко.
Итак, случаи нападения на журналистов в октябре:
- Лариса Светловская, региональный корреспондент телеканала "Интер", член НСЖУ, г. Хмельницкий. 2 октября неизвестный мужчина с ножом препятствовал работе журналистке, которая снимала сюжет.
- Александр Мамай, съемочная группа телеканала ZIK, г. Киев. 4 октября журналисты, находясь в командировке в г. Дружковка Донецкой обл., пострадали от действий городского головы, который во время съемки сюжета пытался вырвать камеру из рук оператора.
- Анастасия Пшеничная, журналистка телеканала NewsOne, г. Киев. 10 октября в Киеве во время акции под Министерством внутренних дел агрессивно настроенные мужчины облили ее неизвестным белым веществом (клей или кефир).
- Виктория Доскич, корреспондент телеканала ZIK, г. Киев. 22 октября съемочную группу, которая проводила съемки с использованием дрона вблизи ГП "Сторонибабский спиртзавод" во Львовской области заблокировали неизвестные, требуя показать видео.
- Юлия Янишевская, журналист программы "ВИП Расследование" (выходит на телеканале "ПравдаТУТ Львов"), г. Львов. 23 октября сельский голова села Гребенов препятствовал работе съемочной группы, которая пыталась взять у него комментарий. В частности, вырвал микрофон у журналистки проекта Юлии Янишевской.
Также НСЖУ зафиксировала 2 новых случая нападения на работников СМИ в сентябре:
- Оксана Ковальчук, журналист Центра журналистских расследований "Сила правды", г. Луцк. 26 сентября на территории заказника общегосударственного значения "Воротнив" Волынской области во время съемки заместитель начальника Волынского областного управления лесного и охотничьего хозяйства набросился на Оксану Ковальчук, пытаясь вырвать камеру.
- Андрей Лактионов, главный редактор газеты "Плюс Патриот Плюс", Житомир. 28 сентября в Житомире защитников блогера Василия Муравицкого - адвоката Андрея Гожого и местного журналиста Андрея Лактионова - госпитализировали после стычки с представителями организации С14 в зале Королевского районного суда города.
"Ненаказанные преступления порождают новую волну агрессии и насилия, а политики и ответственные лица в правоохранительных структурах вместо однозначной защиты журналистов, начинают дискуссии про "плохую журналистику", которая сама провоцирует нападения", - отмечает Сергей Томиленко.
Фото: facebook.com
Ранее "Страна" сообщала, что глава НСЖУ на конференции в Афинах рассказал о нападениях на журналистов и активистов.
Также мы писали о том, что украинские журналисты приняли резолюцию с требованием наказать виновных в нападениях на СМИ.