В случае проведения "выборов" на неподконтрольном Донбассе, они будут считаться нарушением международного права и Минских договоренностей, поэтому будут рассматриваться как недействительные. Об этом говорится в заявлении Постоянного совета ОБСЕ, передает Укринформ.

"Европейский Союз осуждает запланированное проведение так называемых "выборов", которые были объявлены поддерживаемыми РФ вооруженными формированиями и запланированы на 11 ноября", - говорится в заявлении. Отмечается, что Минские договоренности предусматривают проведение местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в рамках украинского законодательства и после соблюдения надлежащих условий безопасности, в соответствии со стандартами ОБСЕ и под мониторингом БДИПЧ.

"В связи с этим мы призываем РФ использовать ее большое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, с тем, чтобы соблюдать Минские договоренности, а не подрывать их", - подчеркнул представитель ЕС в ОБСЕ.

Напомним, "выборы" "глав" и "народных советов" в так называемых "ЛДНР" назначены на 11 ноября. Президент Петр Порошенко отметил, что эти "выборы" запустят введение новых санкций в отношении РФ.

Ранее "Страна" сообщала, что посольство США потребовало отменить "выборы в ЛДНР".

Также мы писали о том, что в Кремле заявили, что их влияние на "ЛДНР" не безгранично.