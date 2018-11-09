На сегодня, 9 ноября, Нацбанк установил официальный курс на уровне 27,92 грн/доллар, что на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Так, официальный курс гривны к доллару на 9 ноября установлен на уровне 2792,6734 гривен за 100 долларов (+2,9776 гривен).

Кроме того, на сегодня регулятор понизил курс евро к гривне на 14 копеек до 31,90 гривен за евро. Официальный курс евро на 9 ноября установлен на уровне 3190,3501 гривни за 100 евро (-14,1735 грн).

Ранее "Страна" сообщала, что курс доллара в Украине вновь начал расти из-за вывода средств иностранцами и скупки валюты населением.

Также мы писали о том, что Fitch прогнозирует падение украинской гривни до 32 за доллар.