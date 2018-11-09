В Украине 9 ноября ожидается сухая и прохладная ноябрьская погода, ночью до -4 градусов. Об этом сообщает Укгидрометцентр.

В северной части страны днем воздух прогреется до +11 градусов, ночью синоптики прогнозируют заморозки до 4 градусов ниже нуля. На востоке Украины днем будет достаточно тепло +7… +10 градусов, ночью ожидаются заморозки до -4 градусов. Жителей западных регионов ожидает днем от +9 до +16 градусов, а ночью примерно +1. На юге страны ночью термометры покажут от -2 до +3 градусов, а днем +11…+14 градусов. Жителям центральной части страны синоптики предвещают ночью до -3 градусов, днем - до 12 градусов выше нуля.

В столице Украины также ожидается сухой и теплый день - без осадков. Ночью прогнозируется от -2 до 0, а днем температура составит от +9 до +11 градусов. Ветер юго-восточного направления, 5-10 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик пригрозила украинцам штормовым ветром, морозами и снегом на следующей неделе.

Также мы писали о том, что синоптики обещают заморозки ночью, утренний туман и +10 днем.