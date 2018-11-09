В Египте произошел громкий воздушный инцидент связанный с украинскими туристами. Вчера, 8 ноября, на борту лайнера авиакомпании YanAir, вылетевшего в Киев из Шарм-эль-Шейха вспыхнула драка и самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Каира, что привело к задержке вылета еще четырех самолетов с украинским туристами.

Об инциденте сообщила пресс-служба авиакомпании Join UP.

"Рейс YE5015 Киев - Шарм-эль-Шейх авиакомпании YanAir от 8 ноября осуществил вынужденную посадку в аэропорту города Каир в связи с инцидентом связанным с дракой пассажиров на борту. Об этом туроператору Join UP! сообщила авиакомпания. В соответствии с авиационными нормами экипаж не мог продолжить полет, так как закончилось его летное время. Туристов этого рейса авиакомпания расселила в отеле Cyrene Island 4* и предоставила питание на время ожидания.

Данная ситуация стала причиной задержек связанных рейсов по цепочке:

YE5021 02:00 (было) - BAY2091 Киев - Хургада 06:05 / 10:05

YE5214 07:00 (было) - BAY2094 Хургада - Львов 11:05 / 15:05

YE5213 12:00 (было) - BAY2093 Львов - Хургада 16:05 / 20:05

YE5022 17:00 (было) - BAY2092 Хургада - Киев 21:05 / 01:05



Туристы, у которых были запланированы рейсы в Египет из Киева и Львова, проинформированы о задержках заранее. Иногородние туристы расселены в отелях за счет туроператора.

Туристы, у которых из-за задержки сократилось количество отдыха, получат финансовую компенсацию за потерянные сутки. Туристы, которые ожидают вылета из Хургады, на время задержки расселены в отелях курорта за счет туроператора. Мы приносим извинения за данные неудобства нашим туристам", - заявили в компании.

Ранее "Страна" сообщала, что в аэропорту Стамбула арестовали украинку с инициалами Y.B., которая везла из Бразилии два кило кокаина.

Также мы рассказывали, что в аэропорту Египта ранее застряли около 200 украинских туристов.