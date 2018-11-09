Турецкая полиция, в аэропорту Ататюрка в Стамбуле, арестовала украинку, которая везла в своих чемоданах около двух кило кокаина. Наркокурьер летел из бразильского города Сан-Паулу, передает Anadolu со ссылкой на собственные источники в полиции.

Чрезвычайное событие произошло еще 31 октября, но о нем сообщили только сейчас. О задержанной украинке известно, что ее инициалы Y.B. При досмотре багажа, в чемодане нашей соотечественницы обнаружили 4,4 фунта кокаина (чуть больше двух кило - Прим.Ред.), который был аккуратно расфасован в жестяные банки.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Венесуэле украинец в компании россиян перевозил 147 кг кокаина.

Также мы рассказывали, что в Малайзии украинке дали пожизненное за попытку ввоза кокаина под видом конфет.