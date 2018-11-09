В Калифорнии свирепствуют сильные пожары. Здесь разгул огненной стихии практически полностью уничтожил небольшой провинциальный городок под названием Парадайс (переводится как Рай - Прим.Ред.). В городе дотла сгорели тысячи строений.

Об этом передает агентство Associated Press.

"Город Парадайс в значительной степени уничтожен, речь идет о разрушениях большого масштаба", - рассказал представитель местной службы пожарной охраны Скотт Маклин. По оценкам Маклина, огнем уничтожены примерно две тысячи домов и гражданских строений.

Шериф округа Бьютт Кори Хоуни заявил, что есть информация о том, что в огне погибли и несколько человек, точное число жертв еще устанавливают. Официальных заявлений на этот счет не поступало. До этого глава пожарной службы округа Даррен Рид информировал, что пострадали двое пожарных и несколько местных жителей.

Население Парадайса составляет около 27 тысяч человек. В связи с пожарами, которые начались в лесах, в Парадайсе эвакуированы тысячи человек. На месте работают около 500 пожарных. Пламя быстро распространяется из-за сильного ветра и сухой погоды. Эвакуация была объявлена и в ряде других городов округа.

Ранее "Страна" сообщала, что стала известна личность мужчины, расстрелявшего 12 человек в баре в Калифорнии.

Ткже мы рассказывали, что причиной самого крупного в истории пожара в Калифорнии стало спустившее колесо.