Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд публично предупредил о вероятном выходе России из организации. При этом он назвал такой вариант Ruxit, по аналогии с Brexit - выходом Великобритании из состава Евросоюза.

Об этом Ягланд заявил 8 ноября в ходе совместной конференции с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни, передает ТАСС со ссылкой на канал Yle.



"Существует реальная опасность того, что Европа столкнется не только с Brexit, но и с Ruxit", - заявил журналистам Турбьерн Ягланд.

Глава МИД Финляндии указал также, что его страна как председатель Комитета министров СЕ будет способствовать поиску решений и переговорам о сохранении членства России в организации. По словам Сойни, Россия и Совет Европы нуждаются друг в друге, однако каждый участник организации должен придерживаться установленных правил.

Напомним, что российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий в Украине и аннексии Крыма Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий.

10 октября 2018 года Ягланд заявил, что права России на представительство в уставных органах СЕ (Комитете министров и Парламентской ассамблее) могут быть приостановлены с июня 2019 года за систематическую неуплату членских взносов. В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сама выйдет из СЕ, если оппоненты в составе этой организации будут настаивать на исключении Москвы. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Россия окончательно определится со своей позицией по членству в Совете Европы до января.

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко поблагодарил представителей Украины в ПАСЕ за пение гимна перед журналистами из России.