В четверг, 8 ноября, киевское Динамо уверенно обыграло французский Ренн в четвертом туре Лиги Европы (3 - 1) тем самым существенно повысив свои шансы на выход в плей-офф. Первый гол у "бело-синих" забил словенский легионер Беньямин Вербич, который после матча рассказал об игре и домашних заготовках киевлян.

Об этом передает пресс-служба клуба.

- Беньямин, поздравляем с победой! Что скажете о матче?

- Мне кажется, мы провели один из лучших матчей сезона. Мы хорошо атаковали, контролировали мяч. Но главное - довели дело до конца!

- Сейчас значительно больше времени стали получать Миколенко и Шапаренко, которые показывают отличный футбол. Как вы и другие лидеры так быстро наладили взаимопонимание с ними?

- Они талантливые ребята. Миколенко и раньше качественно проводил свои минуты, когда выходил, а Шапаренко сейчас и вовсе в очень хорошей форме. Они сейчас оба очень помогают команде.

- Многим болельщиками очень понравилось, как Динамо играло против Шахтера. Вы могли бы сравнить эти матчи? Какой из них удался вам и партнерам лучше?

- Да, мы и в Харькове тоже играли хорошо. Но, конечно, сегодняшняя игра лучше. Хотя бы потому, что мы сегодня победили! В том же случае нам не хватило реализации моментов.

- В эпизоде с вашим голом мы увидели домашнюю заготовку?

- Да, конечно. Мы так уже забивали в этом сезоне. У нас с Цыганковым отличное взаимопонимание. Я сказал ему, чтобы он подавал туда, и что я буду там.

- Ранее вы сказали об Миколенко и Шапаренко, но ведь и Че Че с Сидклеем сейчас играют больше, чем раньше...

- Они хорошие и техничные ребята. Им нужно было время, чтобы адаптироваться. Но сейчас они приносят команде большую пользу. Я бы сказал, что они успокаивают нашу игру.



Ранее "Страна" сообщала, что Лига Европы. Все результаты, расписание матчей в группе К после матча Динамо - Ренн.