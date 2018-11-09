В правительстве Украины подтвердили запрос Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" на выделение 230 млрд гривен из государственного бюджета на 2019 год. Эти деньги официально запрашиваются для успешного прохождения отопительных периодов 2018/2019 и 2019/2020, а также надлежащего выполнения компанией обязанностей для обеспечения общественных интересов во время функционирования рынка природного газа.

Об этом говорится в ответе Кабмина на запрос "Украинских Новостей".

"Просим при доработке проекта Государственного бюджета на 2019 учесть предложения компании (прилагается), реализация которых будет способствовать устойчивому прохождению отопительных периодов 2018/2019 и 2019/2020 и надлежащему выполнению компанией возложенных на нее специальных обязанностей для обеспечения общественных интересов во время функционирования рынка природного газа", - говорится в письме.

Фото: ukranews.com

"Нафтогаз" направил это писмо в Кабмин 24 сентября - через 10 дней после подачи проекта госбюджета в Верховную Раду.

Исходя из письма, на субсидии предлагается выделить 90 млрд гривен, на компенсацию за выполнение социальных обязательств с учетом задолженности - 24 млрд гривен, на компенсацию для АО "Укргаздобыча" потерь от реализации газа по ценам ниже рыночных - 92,8 млрд гривен. Также "Нафтогаз" просит предоставить государственные гарантии по обязательствам компании на сумму в размере 28 млрд гривен и компенсацию для покрытия разницы в тарифах - 1,84 млрд гривен.

Напомним, что 23 октября главный операционный директор "Нефтегаза" Юрий Витренко заявил, что компания не просила у Кабмина 230 млрд гривен, назвав "дезинформацией" данные сведения, которые были опубликованны СМИ.

"Информация, что "Нафтогаз" просит у Кабмина 230 млрд гривен - дезинформация. Дополнено: дезинформация - значит неправда. "Нафтогаз" не просил у Кабмина 230 млрд гривен. Те СМИ, которое это написали - написали неправду. Это еще один яркий пример кампании дезинформации против "Нафтогаза", - написал Витренко на своей странице в социальной сети Facebook.

Фото:facebook.com/yuriy.vitrenko

Ранее "Страна" сообщала, что "Нафтогаз" подал в суд на Кабмин и просит взыскать с него компенсацию 6,6 млрд гривен.