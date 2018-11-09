В ходе расследования убийства херсонской активистки Кати Гандзюк, сыщики выдвинули 12 версий относительно заказчиков, но основными из них являются три. Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"У меня в голове как минимум три фамилии основных подозреваемых в заказе (убийства Гандзюк - Прим.Ред.) из 12 версий, которые были выдвинуты, в том числе в сотрудничестве следствия с Катей Гандзюк. Если сейчас я вам скажу хоть одну фамилию, я этим не помогу следствию", - сказал Луценко.

По словам генпрокурора, подозреваемый в организации нападения Сергей Торбин пока отказывается называть имя заказчика. "Но из тех материалов, которыми я владею, следствие еще несколько дней назад уверенно могло сделать серьезные шаги для задержания заказчика", - отметил Луценко.

Глава ГПУ добавил, что сливы информации относительно хода расследования со стороны активистов вредят следствию, но он имеет "серьезную уверенность", что заказчик в конечном итоге будет установлен.

Луценко также сказал, что на следующей неделе надеется на успехи в этом деле от СБУ, которая занимается установлением заказчика нападения на Гандзюк.

Ранее "Страна" сообщала, что что известно об экс-помощнике нардепа от БПП, которого клеймят "убийцей Гандзюк".