Украинская православная церковь рассылает священнослужителям приглашения на встречу с президентом Украины Петром Порошенко.

Судя по имеющемуся в распоряжении редакции документу, с благословения Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, епископат Украинской православной церкви cобирают на встречу с Порошенко на 13 ноября.

Встреча пройдет в актовом зале Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Отдельно отмечается, что участие всех епархиальных и викарных архиереев во встрече - обязательно и о своем присутствии они должны сообщить не позднее, чем 10 ноября 2018 года.

Как сообщала "Страна", ранее предложившему "изгнать из страны РПЦ" Порошенко напомнили, что миллионы верующих УПЦ МП - граждане Украины.

Мы писали, что Порошенко подписал закон о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату.