Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил в четверг о намерении встретиться в ближайшее время с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

"Как я, так и Сурков выражали намерение встретиться в ближайшие недели, однако у нас пока не определена точная дата встречи", - сказал Волкер, отвечая на вопрос журналиста в ходе телефонного брифинга, передает Интерфакс.

Ранее Волкер заявлял, что нацелен на проведение "продуктивного разговора" с помощником президента России.

Спецпредставитель Госдепа также заявил, что выборы, проведение которых запланировано на 11 ноября на неконтролируемой Киевом территории Донбасса, не соответствуют Минским соглашениям.

"Россия сейчас находится в процессе организации выборов на территории, которые она оккупировала на Украине, что противоречит Минским соглашениям", - сказал он.

По словам Волкера, США "поддерживает идею проведения выборов, соответствующих Минским соглашениям".

"Там должны быть легитимные выборы, проводимые местными властями", - сказал американский спецпредставитель.

Ранее сообщалось, что Сурков и Волкер готовятся к "эффективной встрече" по Донбассу.

8 ноября стало известно, что под новые санкции США попали крымские санатории и экс-сбушник.



