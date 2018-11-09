Президент Украины Петр Порошенко негативно воспринял заявление об отставке генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Об этом глава Генпрокуратуры заявил в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1", передает ТСН.

"Я с президентом имел острый разговор, он не воспринял моего шага. Он узнал обо всем за пять минут до моего захода в Верховную Раду. Тем не менее, я сказал, что это мое принципиальное решение", - рассказал Луценко.

Генпрокурор отметил, что его заявление об увольнении лежит на столе у Порошенко. Президент его рассмотрит, как только вернется из рабочей поездки из-за границы.

Он подчеркнул серьезность своих намерений, а не эмоциональность принятого решения: "Это не игры, это принцип".

"Я сам рассматриваю эту смерть (активистки Екатерины Гандзюк - Прим. ред) как личное горе, я сам рассматриваю расследование как мое личное обязательство... Обвинения в том, что конкретно Порошенко, Луценко, Аваков и так далее виновны в крови, категорически не воспринимаю", - добавил генпрокурор.

Напомним, 6 ноября, во время доклада в Верховной Раде относительно состояния расследования убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк Луценко сказал, что подаст заявление об увольнении.

Первый заместитель председателя Рады и нардеп от БПП Ирина Геращенко заявила, что правящая коалиция не поддержит отставку генпрокурора. "Пробное" голосование за увольнение Луценко набрало всего 38 голосов. Позже во время выступления депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем назвал "лживым" заявление Луценко об отставке.

Как сообщала "Страна", НАБУ занимается делом о незаконном обогащении генпрокурора Луценко.

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