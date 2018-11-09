В Сети появилось видео норвежского фрегата "Хельге Ингстад", который столкнулся с танкером "Сола ТС", возвращаясь с учений НАТО.

Видео затопленного наполовину фрегата опубликовано в Twitter-аккаунте Military Advisor.

Aerial footage of the Helge Ingstad frigate. pic.twitter.com/tiFk2M6Sn8 — Military Advisor (@miladvisor) 8 листопада 2018 р.

​Инцидент произошел утром в четверг в расположенной на островах коммуне Эйгарден. Фрегат после аварии потерял управление и начал дрейфовать в сторону берега. Спасатели эвакуировали 127 членов экипажа, в том числе семерых пострадавших. На борту фрегата остались десять человек, которые, как сообщили в спасательном центре, "удерживают контроль над кораблем". На борту танкера находятся 23 человека. Им ничего не угрожает.

Напомним, в Норвегии после столкновения нефтяного танкера Sola TS с военным фрегатом Helge Ingstad остановились несколько нефтяных и газовых предприятий. Отмечается, что из-за аварии закрылся крупный экспортный терминал по приему североморской нефти, который принадлежит компании Equinor. Также на неопределенный срок остановился газовый завод Kollsnes, мощность которого составляет 144,5 млн кубометров в сутки. Завод поставляет продукты переработки газа в Великобританию и страны Европы.