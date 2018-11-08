Руководитель "Авто-Евро-Силы" Олег Ярошевич сдержал свое обещание и сжег собственный автомобиль после принятия Радой закона о легализации авто с иностранной регистрацией. Это он сделал в прямом эфире Facebook.

"Когда я заявил на нашей акции о том, что сожгу свой Land Rover, если не проголосуют нашу правку - это был не популизм или пиар! Это было сознательное заявление лидера, который понимает, что для большинства людей, которые приобрели право пользования автомобилем на европейской регистрации за 1500€, дешевле сжечь свое транспортное средство, чем его купить и растаможить по принятым сегодня законам! Как лидер организации, который ответственно относится ко всем своим заявлениям, в знак протеста сжигаю свой автомобиль!", - заявил он во время прямой трансляции.

Видео: facebook.com

Ранее "Страна" писала, что ждет евробляхеров после принятия нового закона и будут ли они его выполнять. Речь идет об оплате в 3000 евро.

Напомним, 8 ноября, "евробляхеры" пикетировали здание Рады после принятия закона о растаможке авто и грозили перекрытием трассы на Москву.