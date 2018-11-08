Существует много мифов и утверждений о пользе и вреде молока, и в целом про его естественность для организма человека. Стоит употреблять небольшое количество молочных продуктов, однако, регулярно.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в соцсети Facebook.

"На сегодня около 75% взрослого населения имеют пониженную способность переваривать лактозу во взрослом возрасте. Картина также отличается и глобально - лактозная непереносимость характерна для более чем 90% жителей североамериканского континента и Китая, а на севере Европы - люди переваривают ее лучше", - сообщает Супрун.

Исходя из этого, и.о. министра советует (ссылаясь на экспертов) как жить людям, у которых проблемы с усвоением лактозы:

отдавать предпочтение молочным продуктам без лактозы (продукты почти не отличаются на вкус);

употреблять мало молочных продуктов, однако регулярно;

употреблять за один прием пищи не более 12 г лактозы (примерно 1 чашка молока, или 2 чашки йогурта).

"В некоторых исследованиях указано, что если есть непереносимость лактозы, имеет смысл в умеренных количествах, но часто употреблять кисломолочные продукты, содержащие живые лактобациллы и бифидобактерии. Ведь именно они способны перерабатывать лактозу с наименьшим газообразованием", - пишет Супрун.

Также она добавила, что людям, не имеющим проблем с непереносимостью лактозы, все равно стоит помнить, что следует соблюдать умеренность при употреблении молочных продуктов, особенно с высокой жирностью и мировые организации в области питания рекомендуют употребление 2-3 порций молочных продуктов в день (одна порция приравнивается, примерно, к стакану жидкого продукта, или 40 г - для твердого сыра).

Фото: facebook.com/ulanasuprun

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