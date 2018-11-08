Пограничники разоблачили священнослужителя с поддельными документами в столичном в международном аэропорту "Борисполь". Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Во время оформления пассажиров рейса "Киев-Стамбул" один из путешествующих предоставил на контроль правоохранителям паспорт гражданина Болгарии, который содержал признаки частичной подделки.

Позже правоохранители установили, что мужчина является гражданином Украины и имеет еще паспорт гражданина Российской Федерации.

"По профессии он является священнослужителем, ранее проживал и проводил церковное богослужение на горе Афон", – говорится в сообщении.

В ГПСУ отмечают, что "поддельный паспорт ему был нужен для беспрепятственного проживания в странах ЕС". На священнослужителя составили административно-процессуальные документы и проинформировали представителей Национальной полиции.

Как сообщала "Страна", ранее Ректору Московской духовной академии отказали во въезде в Украину на торжества в честь Нестора Летописца.

Позже стало известно, почему ректору Московской духовной академии отказали во въезде в Украину.