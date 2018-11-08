В государственном информационном агентстве Китая "Синьхуа" представили виртуального ведущего программы новостей.

"В костюме и с несколько роботизированном голосом", передает ВВС.

В Xinhua News (Синьхуа) утверждают, что ведущий "может читать тексты так же естественно, как профессиональный диктор новостей".

"Привет, вы смотрите английскую программу новостей", - говорит англоговорящий "ведущий" в начале своего первого официального информационного выпуска. Отмечается, что у китайского варианта ведущего - другое лицо.

В разработке "цифрового ведущего" участвовала китайская поисковая система Sogou. В агентстве Синьхуа сообщили, что такие ведущие могут "работать" 24 часа в сутки на своем веб-сайте и в социальных медиа, снижая затраты на производство новостей.

"Я буду неустанно работать, чтобы держать вас в курсе, поскольку тексты будут вводиться в мою базу без перерывов. Я с нетерпением жду возможности познакомиться с новыми новостями", - сообщил ведущий в дебютном видео.

В китайском агентстве указали, что "виртуальные дикторы" могут быть особенно полезны для своевременного распространения срочных новостей.

Для синтеза голосов ведущих, их движений и мимики использовалась система искусственного интеллекта (AI). "Виртуальные ведущие" были разработаны с учетом действий настоящих ведущих агентства Синьхуа.

Сообщается, что данная технология отличается от использования трехмерной цифровой модели человека. Похоже, что фото-подобные черты лица были применены к шаблону тела и анимированы.

Видео: youtube.com/New China TV

Как сообщала "Страна", первый в истории робот с гражданством София решила создать семью. В июне на выставке в Женеве София дала интервью журналистам ВВС, заявив следующее: "Я надеюсь развивать свои эмоции и учусь тому, что значит быть человеком".

Напомним, что София заявила в Женеве, что готова сотрудничать с человечеством.