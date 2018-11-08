Депутаты намерены разделить уголовные правонарушения на уголовные проступки и преступления. Последние, в свою очередь, разделяются на нетяжкие, тяжкие и особо тяжкие. Комитет ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рассмотрел подготовленный ко второму чтению законопроект № 7279-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" по упрощению досудебного расследования и решил рекомендовать принять его во втором чтении и в целом, сообщает ЮрЛига. Законопроект был принят за основу 7 июня 2018 года.

Проектом предложено определить уголовный проступок как деяние (действие или бездействие), за совершение которого предусмотрено основное наказание в виде штрафа не более трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или другое наказание, не связанное с лишением свободы. Также планируется освобождать от уголовной ответственности лицо, которое впервые совершило уголовный проступок или неосторожное преступление незначительной тяжести, кроме коррупционных уголовных правонарушений. Правонарушитель должен искренне покаяться, активно способствовать раскрытию преступления и полностью возместить причиненный ущерб или устранить причиненный вред.

Остальные изменения, предложенные в УК, касаются определенных особенностей, связанных с институтом уголовных проступков, в частности, закрепление требований о том, что лица, осужденные за совершение уголовного проступка, после отбывания наказания признаются не имеющими судимости.

Кроме того, проектом предусматривается введение админответственности и усиление уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство.

Так, за фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб,в УК будет предусматриваться штраф от пяти до десяти тысяч НМДГ (от 85 тыс. грн до 170 тыс грн). Сейчас предусмотрен штраф от 8 тыс. 500 грн до 34 тыс. грн, а за те же действия, совершенные повторно от 51 до 85 тыс. грн.

Материальный ущерб считается крупным, если он в тысячу и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

В КоАП за фиктивное предпринимательство будет предусмотрен штраф от трех до пяти тысяч НМДГ (от 51 до 85 тыс. грн).

Также будет усилена ответственности за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения. Вождение в нетрезвом состоянии станет уголовным проступком. УК будет дополнен ст. 286-1«Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции». Штрафы увеличатся с шестисот до тысячи-двух тысяч НМДГ (с 10 тыс 200 грн до 17-34 тыс. грн), а за повторное нарушение - до трех тысяч НМДГ (51 тыс. грн) с лишением права управления транспортными средствами на срок от двух до трех лет.

Ожидается, что предложенные изменения будут способствовать обеспечению быстрого расследования уголовных преступлений незначительной тяжести и уменьшению нагрузки на следователей органов досудебного расследования.

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