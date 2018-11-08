Всякое видели в канцелярии МВД, но чтобы присылали вместо заявлений валюту, такое вероятно произошло впервые.

Сегодня на спецлинию "102" сделали заявление сотрудники канцелярии МВД, о том что при разборе входящей почты обнаружили письмо, адресованное директору Департамента персонала, организации образовательной и научной деятельности МВД Украины Геннадию Доскевичу.

Об этом "Страна" узнала из собственных информированных источников в правоохранительном ведомстве.

В конверте вместо заявления лежала купюра номиналом 50 евро. В ведомстве предполагают провокацию против директора кадрового Департамента и потому решили зафиксировать это официально.

Обратного адреса на конверте не было указано, только абонентский ящик. По данным наших собеседников в МВД, Доскевич - личность известная в узких полицейских кругах. Через него проходят все кадровые решения, он знает обо всех "жирных" вакансиях и имеет большое влияние в полицейском ведомстве.

Главный кадровик МВД Геннадий Доскевич, которому прислали валюту в письме. Фото: Украинская служба информации

Доскевич - выходец из Одессы, где занимал должность заместителя начальника кадрового управления облУВД, также ранее трудился проректором Одесского университета внутренних дел. Имеет чин полковника полиции. При губернаторстве Михаила Саакашвили был уволен с должности зампреда по кадрам грузинским ставленником Михо - Георгием Лорткипанидзе, но пристроился проректором в милицейский вуз. После смещения "грузинской власти" в Одессе, Геннадий Доскевич был назначен директором департамента персонала, организации образовательной и научной деятельности МВД Украины.

Ранее одесские общественники антикоррупционного движения "СтопХаб" обвиняли Одесский университет внутренних дел в том, что руководство вуза проводит закупки без реального конкурса. По их сведениям за все время существования системы Prozorro университет провел более 100 процедур закупок и подписал договоров на сумму более 8 миллионов гривен, однако конкурентными были лишь единицы. Все договоры по их информации подписывал тогдашний проректор, полковник полиции Геннадий Доскевич.

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