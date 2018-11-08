Появилось видео, как прямо посреди дороги, возле станции метро Нивки начал сильно дымить автомобиль Ford. Об этом сообщает Киев Оперативный.

Водитель припарковал машину на обочину. Люди начали тушить автомобиль своими силами благодаря огнетушителям. Когда приехали пожарные авто уже не дымило, но при для уверенности еще добавили немного воды. К счастью, без пострадавших.

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Видео: youtube.com

Как сообщала "Страна", ранее ночью в Киеве сгорел автобус "Богдан" на стоянке.

Мы писали, что появилось видео, как в Киеве на мосту Патона вспыхнул и полностью сгорел автомобиль

Также сообщалось о менее счастливом случае, который также произошел в Киеве. Пожарные не доехали из-за пробок. В Киеве на Южном мосту как факел сгорел автомобиль.